Трамп призвал Байдена не торопиться праздновать победу

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на выборах Джо Байдена не торопиться объявлять победу. Данные подсчета голосов Трамп намерен оспаривать в судах.

«Джо Байден не должен незаконно претендовать на президентский пост. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!» — написал Трамп в Twitter.

В другом твите он вновь посетовал на то, что лидировал до начала подсчета голосов, поданных по почте. Еще до начала голосования Трамп называл голосование по почте мошенническим. Политик критиковал практику, при которой власти штатов автоматически рассылали бюллетени всем зарегистрированным избирателям. Своих сторонников он призывал проголосовать лично.

«У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах в ночь после выборов, и через несколько дней он чудесным образом исчезает. Возможно, отрыв восстановится по мере продвижения наших судебных исков», — написал Трамп.

Выборы прошли 3 ноября. В настоящий момент подсчет голосов завершился в 44 штатах из 50. Байден получил 253 голоса выборщиков из 270, необходимых для победы. Трамп — 214 голосов. В оставшихся штатах лидирует Байден.