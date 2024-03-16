Выборы 16 марта 2024, 12:38 Валерий Карпин проголосовал на выборах президента России в Химках Главный тренер сборной России проголосовал на выборах президента в Подмосковье

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин проголосовал на выборах президента страны. Вместе с командой он сделал свой выбор на избирательном участке в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках.

Сейчас российская сборная готовится к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая, которые пройдут 21 и 25 марта.

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Выборы президента России в этом году проходят в течение трех дней. Они стартовали 15 марта и продлятся до 17 марта — воскресенье будет основным днем голосования.

В субботу, 16 марта, на одном из избирательных участков в Подмосковье проголосовала также глава ЦИК Элла Памфилова. Свой выбор сегодня сделал и глава кабмина Михаил Мишустин. Премьер выбрал электронный формат голосования.