Выборы 16 марта 2024, 09:03 Памфилова проголосовала на выборах президента Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России. Она посетила УИК №783 в Доме культуры села Павловская Слобода в Истре.

Памфилова использовала традиционный способ голосования, с бумажным бюллетенем.

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«Я специально пришла голосовать на свой избирательный участок, потому что хотела быть вместе со своей командой. Мы сделали все для того, чтобы человеку было удобно проголосовать, чтобы он смог выбрать тот способ который его устроит» — отметила Памфилова.

Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

По состоянию на 08:40 по московскому времени в субботу явка на выборах президента составила 36,5%, свидетельствуют предоставленные информационным центром ЦИК данные.

В субботу Памфилова объявила об усилении охраны урн для голосования на фоне попыток провокаций. По ее словам, западные страны не хотят, чтобы ящики вскрывали. Днем ранее в Лыткарине мужчина вылил в урну для голосования краску.