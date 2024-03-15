Подмосковье 15 марта 2024, 17:11 Операторы «Службы заботы» в Подмосковье получили 347 звонков в первый день выборов Фото: пресс-центр Московской области по выборам президента России

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Голосование в Московской области проходит в штатном режиме. Об этом рассказал секретарь избиркома Руслан Фурс. Он напомнил, что для удобства жителей в регионе работает «Служба заботы», которая с начала дня приняла более 340 звонков.

Большая часть обращений касалась дистанционного голосования и его технических моментов. Следующая по популярности тема — система «Мобильный избиратель».

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«Спрашивают, можно ли сейчас подать заявления для голосования на дому. Отвечу: нет, это надо было делать заранее, до 11 марта. Сейчас можно только прийти на участок или подать заявку, если только человек внезапно заболел и не может выйти из дома», — подчеркнул Фурс.

Если человек не может прийти самостоятельно на избирательный участок, необходимо до 14 часов 17 марта позвонить или попросить знакомых прийти в участковую избирательную комиссию и подать соответствующее заявление.

Напомним, «Служба заботы» принимает любые вопросы и консультирует людей, как поступить в каждом конкретном случае.

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