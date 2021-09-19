Учителя не поддержали идею Памфиловой проводить выборы во время осенних каникул

Учителя не согласились с идеей Эллы Памфиловой, которая ранее предложила перенести выборы на конец октября, когда у школьников осенние каникулы. Педагоги уверены, что такое решение приведет к дополнительным нагрузкам на сотрудников образовательных учреждений.

Об этом сообщила сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она подчеркнула, что выборы и подготовку к новой четверти будет трудно совместить.

«Это взгляд человека, который считает, что в каникулы в школе ничего не происходит: все отдыхают, а учителя лежат на диванах. Это совсем не так. Идет работа, идут педсоветы, совещания, методическая подготовка, учителя ходят на работу», — пояснила она.

Балуева уверена, что из-за выборов учителям придется выполнять на каникулах двойную нагрузку: с утра работать на избирательных участках, а вечером готовиться к новой четверти или семестру.

Ранее Элла Памфилова отметила, что октябрь считается самым маломобильным месяцем. Она добавила, что не зря именно в это время в стране проводят всероссийскую перепись населения.