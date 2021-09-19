Памфилова предложила устраивать в октябре школьные каникулы ради выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила продумать в октябре каникулярную неделю в школах и проводить выборы в это время.

Проводить единый день голосования, по мнению Памфиловой, было бы оптимально в октябре. Перепись населения неслучайно проводят в этом месяце, отметила она.

«Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть», — привел ТАСС слова главы ЦИК РФ.

Если удастся прийти к единому знаменателю и ввести в школах неделю каникул под выборы, то их можно будет проводить без особых потерь, сказала Памфилова.

Памфилова ранее уже заявляла, что если трехдневный формат голосования приживется, то выборы лучше всего проводить в конце октября, когда в большинстве школ каникулы. Председатель ЦИК выразила уверенность, что комиссия совместно с Минпросвещения выработает общую позицию по оптимальной дате для голосования, которая была бы удобной и для школ, и для избирателей.

Выборы в Госдуму и региональные парламенты проходят в России с 17 по 19 сентября.

Общая явка избирателей на выборах в Москве достигла уже 43,11%. В Московской области по состоянию на 15:00 воскресенья проголосовали более 37% избирателей.