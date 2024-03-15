Выборы 15 марта 2024, 11:56 «Участвую всегда». Ветеран ВОВ Дербаков проголосовал на участке в Подольске Ветеран ВОВ Константин Дербаков проголосовал на участке в Подольске

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Ветеран Великой Отечественной войны Константин Гаврилович Дербаков проголосовал на избирательном участке № 2338 в Подольске. В беседе с журналистами он отметил, что в голосовании принимает участие всегда.

«Я всегда участвую. Обязательно», — подчеркнул ветеран.

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Константину Гавриловичу уже 101 год. Члены комиссии оказали ему должное внимание, проводив к нужному столу для регистрации и получения бюллетеня.

Утром 15 марта в 08:00 в Московской области открылось 3928 избирательных участков. Они расположены в учреждениях образования, культуры и здравоохранения.

Кроме того, 57 участков расположили в местах временного пребывания избирателей — на территории больниц, воинских частей и СИЗО.

По стандартному графику — с 08:00 до 20:00 — можно будет проголосовать и на временных избирательных участках в подмосковных аэропортах — Шереметьево и Жуковском.