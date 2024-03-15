Выборы 15 марта 2024, 08:24 Избирательные участки на выборах президента начали работать в Подмосковье РИА «Новости»

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Утром 15 марта в 08:00 в Московской области открылись избирательные участки на выборах президента России. В общей сложности в регионе их будет работать 3928. Расположены они в учреждениях образования, культуры и здравоохранения.

Кроме того, 57 избирательных участков расположили в местах временного пребывания избирателей — на территории больниц, воинских частей и СИЗО.

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По стандартному графику — с 08.00 до 20.00 — можно будет проголосовать и на временных избирательных участках в подмосковных аэропортах — Шереметьево и Жуковском.

На всех УИКах есть металлодетекторы. Для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% (2668) от всех участковых избирательных комиссий оборудовали видеокамерами. На остальных (1266 УИКов и 61 ТИК) — есть видеорегистрация. На случай непредвиденных ситуаций для избирателей подготовили 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных.

Поскольку выборы в этом году совпали с Масленичной неделей, возле 3928 участков будут проходить культурные масленичные программы.

Более 780 тысяч жителей Подмосковья подавали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Это почти 13% общего числа избирателей региона. Также 143 866 жителей (почти 2,4%) выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».