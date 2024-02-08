Выборы 08 февраля 2024, 14:47 Борис Надеждин обжалует отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России Надеждин обжалует в Верховном суде отказ в регистрации кандидатом в президенты РИА «Новости»

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Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин обжалует в Верховном суде отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом на пост президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В постановлении ЦИК указали, что решение приняли согласно федеральному закону, исходя из того, что суммарное количество недействительных и недостоверных подписей составило 5% и более от общего количества голосов в его поддержку.

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«Элла Александровна (глава ЦИК Памфилова — прим. ред.), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы ее получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», — сказал политик.

В своем Telegram-канале он написал, что направил в Центризбирком возражения относительно выводов рабочей группы о признании подписей недействительными. Председатель ЦИК пообещала рассмотреть их и поручила составить подробный ответ.

Памфилова сообщила, что по итогам заседания Центризбиркома стало известно, что в бюллетенях на выборах президента будут фамилии четырех кандидатов. Члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.