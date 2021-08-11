ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах

В среду ЦИК России утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. Об этом говорится в постановлении комиссии, принятом на заседании. Фото документа опубликовало РИА «Новости».

Из документа следует, что наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки, размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, которую проведет ЦИК.

«Фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, а также номер региональной группы и фамилии, имена и отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в соответствующую региональную группу», — сказано в документе.

Что касается оформления бюллетеня, то их напечатают на бумаге белого цвета, на лицевую сторону нанесут фоновую защитную сетку краской светло-синего цвета. Помимо этого, ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября.

В четверг, 5 августа, Центризбирком закончил прием документов на регистрацию федеральных списков кандидатов на парламентские выборы. Бумаги предоставили 15 партий.