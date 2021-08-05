Прием документов на регистрацию партийных списков на выборы в Госдуму завершился

Центризбирком закончил прием документов на регистрацию федеральных списков кандидатов на парламентские выборы. Бумаги предоставили 15 партий. Об этом РИА «Новости» рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

«Документы на регистрацию федеральных списков представили 15 партий, срок предоставления документов истек», — приводит агентство слова Шевченко. Он добавил, что регистрацию уже прошли кандидаты от 11 партий.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала дать бой недобросовестным кандидатам, которые во время предвыборной кампании используют технологию двойников и меняют свои имена и фамилии, чтобы запутать избирателей. Она отметила, что в комиссии вынуждены обязаны регистрировать таких обманщиков, если у них все документы оформлены правильно. Закон, по ее словам, такие методы не запрещает.

В этом году федеральные и региональные выборы в этом будут идти три дня начиная с 17 сентября. Продлить срок голосования решили из-за сложной эпидемической ситуации. Избиратели впервые смогут отдать свой голос на выборах в Государственную думу России дистанционно.