Выборы 11 сентября 2023, 08:57 ЦИК сообщил о победе Собянина на выборах мэра Москвы ЦИК: Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,38% голосов Личный блог Сергея Собянина

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Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома России.

После обработки 99,91% бюллетеней с большим отрывом от соперников в борьбе за пост мэра победу одержал действующий мэр, набрав 76,38% голосов избирателей. В количественном соотношении за Собянина проголосовали 2 497 681 жителей столицы.

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На втором месте, согласно данным ЦИК, оказался кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов — за него проголосовали 265 315 москвичей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов, за которого проголосовали 183 450 человек (5,61%).

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев оценил работу системы ДЭГ на выборах мэра Москвы. По его словам, никто из воспользовавшихся платформой не испытал технических проблем.