11 сентября 2023, 08:57
ЦИК сообщил о победе Собянина на выборах мэра Москвы
ЦИК: Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,38% голосов
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома России.
После обработки 99,91% бюллетеней с большим отрывом от соперников в борьбе за пост мэра победу одержал действующий мэр, набрав 76,38% голосов избирателей. В количественном соотношении за Собянина проголосовали 2 497 681 жителей столицы.
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На втором месте, согласно данным ЦИК, оказался кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов — за него проголосовали 265 315 москвичей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Борис Чернышов, за которого проголосовали 183 450 человек (5,61%).
Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев оценил работу системы ДЭГ на выборах мэра Москвы. По его словам, никто из воспользовавшихся платформой не испытал технических проблем.
Сергей Собянин
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
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