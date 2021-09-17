ЦИК опубликовал первые данные по явке на выборах в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье объявили первые данные по явке на голосование. Сведения появились на информационном портале ЦИК России

В Московской области явка на 15:00 без учета электронного голосования составляет 9,13%, а в Москве — 5,26%. Общая явка по России — 9,16%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В Московской области жители выбирают депутатов Мособлдумы.

За выборами в Подмосковье следят около 5,6 тысячи общественных наблюдателей. Кроме того, онлайн-трансляцию с избирательных участков в регионе ведут почти четыре тысячи видеокамер.

Еще в 60 муниципальных образованиях на площадках муниципальных общественных палат были созданы штабы, где можно, получив подключение к аккаунтам, также просматривать онлайн-трансляции.

На горячую линию поступали обращения жителей, в основном они касались вопросов установки видеокамер. Члены Общественной палаты заявили, что обращения были отработаны совместно с Мособлизбиркомом. Серьезных нарушений выявлено не было, вся работа на участках, по данным региональной ОП РФ, идет в штатном режиме.