ЦИК опубликовал данные по явке в первый день выборов в Подмосковье

Явка на выборах в Госдуму в Подмосковье составила 15,77% на 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, на 15:00 явка составляла 8,72%, а на 20:00 цифра достигла 15,77%. Всего в первый день голосования свой выбор сделали 128 942 жителя Подмосковья. Общая явка по России составила 16,85%.

Ранее итоги первого дня голосования в регионе подвели общественники. Зампредседателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева рассказала, что были некоторые проблемы с работой камер на участках, но все удалось оперативно решить.

«Хочу сказать, что в первый день раскачка прошла хорошо, все вошли в тонус. Завтра еще рывок и послезавтра большая кульминация и финиш», — подчеркнула она.

Выборы депутатов Государственной думы стартовали в России утром 17 сентября. Избиратели Московской области так же выбирают депутатов и Московской областной думы. Выборы продлятся до вечера воскресенья, 19 сентября.