«Раскачка прошла хорошо». Общественники подвели итоги первого дня голосования в Подмосковье

Итоги первого дня голосования в Московской области подвели заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева и глава Совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. Они выступали сегодня в качестве наблюдателей и реагировали на все сообщения о нарушениях.

По словам Татьяны Дмитриевой, день оказался настолько напряженным, что она сама не успела добраться до своего участка.

«Мы весь день плотно работаем в нашем штабе общественного наблюдения. Сегодня был очень важный день. Все наблюдатели, которые находились здесь на площадках. Я напомню, что у нас 60 точек, где есть возможность подключения камер мониторинга. Сегодня мы все синхронизировали», — рассказала она.

Дмитриева пояснила, что ту же пошли жалобы на том, что у камеры не тот угол, а где-то воздушные шарики загораживают угол обзора. Но все это оперативно удавалось решить.

«Тем не менее, хочу сказать, что в первый день раскачка прошла хорошо, все вошли в тонус. Завтра еще рывок и послезавтра большая кульминация и финиш», — призвала она своих коллег.

Марина Юденич заявила, что с первого раза ничего идеального не бывает. Она отметила, что первый день голосования в Московской области прошел так, как должно быть.

«Даже те ошибки, которые мы выявляли — это то, что должно быть. Когда кто-то говорит, что все без сучка с первого раза, идеально и прекрасно, я в это не верю», — подчеркнула она.

Работу Подмосковного Центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием отметила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после доклада Татьяны Дмитриевой о наблюдателях на местах и отслеживанию онлайн-трансляции.

«В Московской области много сделано, надеемся, что все будет нормально. У вас прекрасный штаб, прекрасная работа», — заявила Памфилова.

Избиратели Московской области выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Пятница, 17 сентября, стала первым днем голосования. Выборы продлятся до вечера воскресенья, 19 сентября.