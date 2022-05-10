ЦИК назвал дату выборов в пяти регионах после ухода губернаторов в отставку

Выборы в Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Марий Эл, где ранее губернаторы объявили об уходе со своих постов, пройдут планово в единый день голосования. Он традиционно проходит в сентябре. Об этом рассказали РИА «Новости» в ЦИК России.

«У губернаторов указанных регионов в этом году заканчивался срок полномочий, так что в этих регионах предстоят плановые выборы в сентябре», — пояснили агентству в комиссии.

Ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Рязанской области Николай Любимов заявили о своем уходе в отставку.

Президент России Владимир Путин уже подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

Врио главы Республики Марий Эл стал Юрий Зайцев, в Кировской области врио губернатора региона назначен Александр Соколов, должность временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области получил председатель правительства региона Роман Бусаргин. Врио главы Томской области президент назначил Владимира Мазура, пост временно исполняющего обязанности главы Рязанской области получил Павел Малков.