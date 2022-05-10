Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов России: Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл стал Юрий Зайцев. До этого он был главой правительства Республики Калмыкия. На новом посту он сменил Александра Евстифеева, который сегодня объявил о сложении своих полномочий.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области стал Александр Соколов. Ранее он работал референтом кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета. До прихода в администрацию президента он занимал пост вице-губернатора Костромской области.

Ушедший с поста главы Кировской области Игорь Васильев объявил, что переходит на работу на федеральный уровень.

Должность временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области получил председатель правительства региона Роман Бусаргин. Бывший руководитель области Валерий Радаев ушел в отставку после 10 лет работы.

Временно исполняющим обязанности главы Томской области президент назначил Владимира Мазура, бывшего заместителя руководителя управления Кремля по внутренней политике. Ранее возглавлявший регион Сергей Жвачкин объяснил отставку своим возрастом — 65 лет.

Пост временно исполняющего обязанности главы Рязанской области получил Павел Малков, бывший руководитель Росстата. Бывший глава региона Николай Любимов заявил, что не намерен выдвигаться на второй срок.

До подписания указа Путин провел с каждым из кандидатов на пост временно исполняющих обязанности руководителей регионов рабочие встречи.