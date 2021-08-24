Трансляция предвыборных дебатов начнется на телевидении 24 августа

На телевидении и радио стартует трансляция предвыборных дебатов партий, которые баллотируются в Госдуму. Как сообщило «РИА Новости», график выступлений уже утвердили в ЦИК России.

По российским законам, для каждой из участвующих в выборах партий будет отводиться час эфирного времени на бесплатной основе. Каждый канал уже зарезервировал по 14 часов, большую часть из них займут агитационные ролики.

Дебаты начнут транслироваться в эфире Первого канала рано утром 24 августа. Председатель ЦИК Элла Памфилова уже сообщала, что отправила письма во все организации телерадиовещания с просьбой соблюдать принципы равенства всех участников.

Само голосование в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября, выборы будут проводиться и в регионах на различных уровнях. Будут избираться депутаты Госдумы восьмого созыва, главы девяти регионов, а также депутаты законодательных органов в 39 регионах.

Телеканал «360» и «360 Новости» уже опубликовал график, по которому в эфире будут транслироваться предвыборные дебаты.