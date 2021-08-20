График распределения эфирного времени на телеканале «360» и «360 Новости» при проведении выборов депутатов Госдумы

Телеканал «360» и «360 Новости» публикует график распределения эфирного времени, определенный в результате проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, эфирного времени при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

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