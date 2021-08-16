Стал известен порядок партий на выборах в бюллетене

Стал известен порядок партий в бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Госдумы в сентябре. Жеребьевку провели в Центризбиркоме.

Первой в бюллетене будет стоять КПРФ, затем — экологическая партия «Зеленые». На третьем и четвертом местах расположились ЛДПР и «Новые люди». Пятой в бюллетене отмечена «Единая Россия».

Всего на выборах будут участвовать представители 14 партий. Среди них также «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия Роста, «Российская партия свободы и справедливости», Коммунистическая партия коммунисты России, «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По итогам преджеребьевки партия КПРФ получила возможность первой выбрать шар из лототрона. Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко. От «Единой России» шар из лототрона вытягивал Андрей Турчак, секретарь генсовета партии.

Выборы в Госдуму будут идти в течение нескольких дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Россиянам также доступно онлайн-голосование.