Основные плюсы онлайн-голосования назвали в Мосгордуме

Электронное голосование имеет много плюсов и особенно удобно для избирателей, которые находятся в командировке или отпуске. Об этом глава Мосгордумы Алексей Шапошников написал в Facebook.

Онлайн-голосование позволяет обеспечить более широкую вовлеченность избирателей и повысить явку, подчеркнул Шапошников. Он указал, что это удобно для людей, которые в день голосования отсутствуют дома. Помимо того, благодаря дистанционному голосованию люди с ограниченными возможностями могут участвовать в выборах без посторонней помощи, отметил глава Мосгордумы. Появился и голосовой помощник для слабовидящих людей.

Шапошников напомнил, что первый эксперимент с электронным голосованием прошел в 2019 году на выборах в Мосгордуму в трех округах. И он показал успешные результаты. Московская система затем применялась на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, а также на довыборах муниципальных депутатов в двух округах.

Система электронного голосования с каждым разом совершенствуется. Шапошников привел в качестве примера новую функцию «Отложенное решение». Например, если во время голосования у избирателя перестал работать интернет или завис компьютер, можно будет заново отправить бюллетень. И тогда система учтет только последний выбор.

Дизайн бюллетеня тоже обновился — теперь в нем будет проще ориентироваться людям старшего поколения. А для регистрации на онлайн-голосование не придется заполнять длинную форму — данные избирателей загрузятся автоматически.

Выборы в Госдуму и региональные парламенты будут проходить с 17 по 19 сентября.