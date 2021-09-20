Совместная работа большой команды. Андрей Воробьев поздравил участников с результатами выборов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил партию «Единая Россия» с победой на выборах в Госдуму, Мособлдуму и ряде муниципалитетов. Глава Подмосковья поблагодарил каждого, кто принял участие в избирательной кампании. Об этом Воробьев написал в своем официальном Telegram-канале.

Окончательные результаты трехдневного голосования пока не подведены, но уже понятно, что «Единая Россия» победила на выборах с сильным отрывом. Воробьев возглавил региональный список партии.

«Каждые выборы — это очень серьезное испытание. Всегда нужна мобилизация, совместные действия команды. Поздравляю всех, кто успешно его преодолел и победил. Хочу поблагодарить тех людей, которые работали на земле, в избирательной кампании», — отметил губернатор.

Жители Подмосковья оказали большое доверие «Единой России» во всех городских округах региона, подчеркнул Воробьев.

«Удачи всем, и очень хочется, чтобы каждый, кто избран, помнил, откуда он избран, и защищал интересы Подмосковья в разных форматах в Государственной думе», — подытожил он.

Парламентские выборы в России проходили с 17 по 19 сентября.