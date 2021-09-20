«Мы видим в поддержке ответственность». Единороссы стали лидерами на выборах в Мособлдуму

«Единая Россия» одержала победу на выборах депутатов в Мособлдуму, рассказал секретарь отделения партии в Подмосковье Игорь Брынцалов. Он напомнил, что свыше 700 тысяч областных жителей участвовали в составлении партийной программы.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, в некоторых городских округах была высокая конкуренция между партиями и кандидатами.

«Мы смогли получить высокую поддержку партийных списков и наших кандидатов по одномандатным округам. Это доверие команде во главе с губернатором Андреем Воробьевым. У нас есть теперь уже все возможности для выполнения партийной программы, в формировании которой приняли участие свыше 700 тысяч жителей», — сказал Брынцалов.

Он поблагодарил организаторов голосования, наблюдателей, представителей комиссий и журналистов.

Спасибо каждому, кто отдал голос за „Единую Россию“ и наших кандидатов. Мы видим в этой поддержке свою огромную ответственность Игорь Брынцалов.

Единороссы занимают первое место и на выборах в Госдуму. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал победу чистой и честной.

«От себя и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки или дистанционно отдал голоса за „Единую Россию“», — сказал он.

Народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что жители поверили не обещаниям конкурентов, а конкретным планам народной программы «Единой России».

«Уважаемые избиратели, жители огромной страны, большое вам спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем тем, кто работал в избирательных штабах. Спасибо кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах. И отдельное спасибо нашей федеральной пятерке», — сказал он.

Машков добавил, что кандидаты партии всю избирательную кампанию отработали рядом и вместе с людьми.