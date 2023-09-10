Выборы 10 сентября 2023, 22:13 Собянин набрал более 2 млн голосов по предварительным результатам ДЭГ Действующий мэр Собянин набрал более 2 миллионов голосов по результатам ДЭГ РИА «Новости»

Читать 360tv в

По предварительным данным дистанционного электронного голосования, действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал более двух миллионов голосов избирателей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко, Собянин одержал победу.

Реклама

«Победитель Сергей Семенович Собянин. Он набрал чуть больше чем два миллиона голосов. Сейчас в процентном соотношении все представим», — заявил Костырко.

На втором месте, по данным ДЭГ, оказался представитель КПРФ Леонид Зюганов, он набрал около 212 тысяч голосов. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, который получил порядка 159 тысяч голосов москвичей.

Ранее руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил, что нынешние выборы мэра организованы на более высоком уровне, чем предыдущие. По его словам, система ДЭГ и трехдневный срок для голосования работают на повышение явки.