Москва 10 сентября 2023, 19:58 Глава ФоРГО высоко оценил организацию выборов мэра Москвы Глава ФоРГО Костин: выборы мэра Москвы организовали на высоком уровне Сайт мэра и правительства Москвы

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С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил агентству «Москва», что в этом году их проведение организовали на высшем уровне.

«На московских выборах количество жалоб и скандалов снижается от кампании к кампании и, мне кажется, уже находится в рамках статистической погрешности. Эти выборы проходят спокойно, с минимальным количеством нарушений, это отмечают, собственно, и сами кандидаты», — отметил Костин.

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По его словам, явка избирателей в этом году также достигла высоких отметок. К вечеру финального дня выборов число проголосовавших приблизилось к 40%.

«То есть, как и прогнозировалось, явка будет выше, чем на выборах мэра 2018 года (30,9%). И трехдневное голосование, и ДЭГ — все это работает на повышение явки», — подчеркнул Костин.

Он добавил, что москвичи уже привыкли голосовать дистанционно. Это стало удобным форматом для горожан, так как благодаря ДЭГ отдать свой голос можно, не перестраивая свои планы на выходные дни. Кроме того, политолог выделил простоту процесса процедуры, которая не требует никаких предварительных регистраций, а только — наличие смартфона.

Голосование в столице пройдет до 10 сентября. Москвичи выберут мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или дистанционно.

Ранее жителям столицы звонили неизвестные с провокационными расспросами о выборах. Служебная проверка установила, что, предположительно, звонки шли с Украины.