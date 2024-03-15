Эксклюзив 15 марта 2024, 16:46 Второе дело возбудили в Москве после поджога кабинки для голосования СК возбудил уголовное дело из-за поджога кабинки для голосования в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за поджога кабинки для голосования на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, женщина подожгла кабинку для голосования, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Подозреваемую задержали и доставили в подразделение столичного СК для следственных действий.

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В московской прокуратуре сообщили «360», что ведомство будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что фигуранткой стала 70-летняя женщина.

Уголовное дело против подозреваемой возбудили по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве завели другое уголовное дело, связанное с происшествием на избирательном участке. Основанием стала порча бюллетеней. По данным следствия, женщина вылила в урну для голосования красящее вещество, подозреваемую задержали.