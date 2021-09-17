Центр мониторинга за выборами в Одинцовском городском округе помогает отследить происходящее на всех участках в регионе. Его назвали одним из лучших в стране. Он собрал общественников, представителей регионов и неравнодушных людей, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы все прекрасно понимаем, что сила — в доверии, когда выборы идут открыто», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Именно такая атмосфера сложилась в центре мониторинга, где находятся представители Общественной палаты, муниципалитетов, региональная палата и просто неравнодушные люди, которые постоянно вовлечены в жизнь Подмосковья, заметил глава региона. Губернатор отметил, что в Московской области находятся более четырех тысяч участков.

«И, конечно, приятно, что ты можешь прийти и своими глазами увидеть, что происходит в отдельном взятом избирательном участке. Такой запрос существовал, особенно в 2016 году, да и сейчас тоже. Технические возможности позволяют организовать такой процесс. Центр мониторинга открыт для представителей всех партий», — добавил он.

По его словам, в пятницу на каждом участке есть жизнь. Сегодня приходят голосовать те, кто хочет провести субботу и воскресенье вместе с семьей. Тем не менее избирательные участки будут работать все выходные. Это сделано, чтобы большее количество людей смогли были вовлечены в выборы.

«Мир движется, развивается и очевидно, что чем дальше, тем больше будет востребовано электронное голосование. Некоторые территории уже внедряют эту практику. Мы к ней тоже готовимся, учитывая нашу большую географию», — сказал Воробьев.

Он высказал уверенность, что на следующих выборах в Подмосковье процедура голосования станет еще более удобной благодаря технологиями. При этом все будет проходить, как и всегда, конфиденциально и на основании законов.

«Выборы начались, я всех приглашаю. Это важно», — заключил Воробьев.

Выборы разных уровней проходят в России с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья выбирают депутатов Мособлдумы. «360» следит за выборами в стране в режиме онлайн.