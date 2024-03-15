Выборы 15 марта 2024, 14:33 Рудковская и Плющенко пришли на выборы вместе с детьми Рудковская и Плющенко назвали участие в голосовании долгом каждого россиянина

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Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый фигурист Евгений Плющенко вместе со своей супругой, продюсером Яной Рудковской и двумя детьми принял участие в голосовании в первый день выборов президента России. Свой выбор семья сделала на участке в КДЦ «Назарьевский» в Одинцове.

«Я вообще считаю, что нужно голосовать в первый день, подавать пример, потому что сейчас очень непростое время для нашей страны», — поделилась Рудковская.

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По ее мнению, участие в голосовании на выборах главы государства — долг каждого россиянина, всех тех, кому небезразличны судьба страны, будущее новых поколений.

Плющенко отметил, что сегодня они в КДЦ практически всей семьей. Старшие дети, уточнил спортсмен, будут голосовать на другом участке. Говоря о важности выборов, он полностью разделил мнение супруги.

«Уверен, что в это сложное время все должны встать с кровати и проголосовать. Это важно. Важно, как Яна уже сказала, для нашей страны. Я это полностью поддерживаю. И в Год семьи просто ради наших детей, во благо наших детей надо сделать свой выбор», — подчеркнул он.

Рудковская отметила, что уже в первый день голосования люди активно идут на участки. И это тоже очень радует, добавила она.

«Видишь, что прямо реально большое количество людей. Я уверена, что будет очень хорошая явка и все будет хорошо. Все на выборы, дорогие друзья, за нашу страну, за любимую Россию», — заключила продюсер.