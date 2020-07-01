Россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле, грозит уголовное дело

По его словам, Ильински могут привлечь по статье УК РФ о фальсификации избирательных документов.

«Это, конечно, преступление, поскольку бюллетень был получен незаконно более двух раз», — сообщил Краснянский.

Голосование он назвал «преступлением против государства», добавив, что инициировать возбуждение уголовного дела может прокуратура или СК.

Ранее о возможности уголовного преследования Ильински сообщили в ЦИК. Россиянке грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Сама Ильински заявила РБК, что пыталась «проверить эту систему на прочность», в результате ей удалось «выявить два больших бага, которые, должны быть объектом изучения Центризбиркома».

«Они должны решать эту проблему, а не преследовать тех, кто находит эти ошибки», — считает избирательница.

1 июля закончилось недельное голосование по поправкам к Конституции. ЦИК ведет подсчет голосов. Президент Владимир Путин проголосовал очно, хотя как житель столицы мог выбрать онлайн-голосование.