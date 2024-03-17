Выборы 17 марта 2024, 20:26 Россияне выстроились в очередь перед избирательным участком на Пхукете Огромная очередь из россиян возникла на Пхукете у избирательного участка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне создали километровую очередь у избирательного участка для выборов президента РФ, которые расположен в Генеральном консульстве России на Пхукете. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, очередь началась у дверей генконсульства, пересекла площадь перед российским дипломатическим учреждением и продолжилась вдоль улицы по тротуару, занимая всю его ширину на протяжении сотен метров

Реклама

Сильная жара не остановила намерение граждан России проголосовать на выборах. В очереди наблюдается хорошее настроение, люди подбадривают друг друга.

Аналогичная ситуация наблюдалась на избирательных участках в Королевстве Таиланд. Желающих отдать свой голос на выборах президента оказалось настолько много, что посольство решило продлить время голосования.