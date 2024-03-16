Выборы 16 марта 2024, 15:34 Россияне встали в очередь на избирательных участках в Таиланде МИД: в Таиланде продлили время голосования на участках для россиян Посольство России в Таиланде

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Россияне выстроились в очереди на избирательных участках в Королевстве Таиланд. Желающих оказалось настолько много, что посольство решило продлить время голосования. Об этом сообщили в МИД России.

Участковая избирательная комиссия посольства России в Бангкоке направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования. Они взяли с собой запасные бюллетени.

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«Принято решение продлить время голосования 16 марта на два часа, до 20:00 по местному времени», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что дипломаты рассмотрели возможность продления работы избирательных участков еще на два часа — до максимально допустимого законом предела при необходимости.

По данным на 15:14 по московскому времени, явка избирателей по России составила 45,57%.

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