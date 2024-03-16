Эксклюзив 16 марта 2024, 15:15 Мариуполь поддержал президентские выборы автопробегом и забегом школьников В Мариуполе прошла акция в поддержку выборов президента России

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В Мариуполе провели автопробег и мини-кросс среди школьников. Так горожане поддержали президентские выборы. Кроме того, в городе много жителей Московской области, которые приехали восстанавливать республику. Об этом рассказал корреспондент «360» Антон Шестаков.

«Участники автопробега на нескольких автомобилях приехали в Приморский парк на площадь. С флагами, с музыкой, с песнями. Все это было очень громко, красиво, интересно, ярко. По-праздничному», — отметил он.

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В автопробеге участвовали совершеннолетние. Они также примут участие в голосовании. В Приморском парке автолюбители передали эстафету школьникам. Ребята пробежали от пощади до своего образовательного учреждения.

«Атлеты пробежали от площади Приморского парка до своей школы, в которой сейчас расположен избирательный участок. Это километр с лишним. Пробежали достойно, все дистанцию прошли. И таким образом провели агитационную работу — призывали людей идти на выборы и голосовать», — подчеркнул Шестаков.

По его словам, на участке голосование идет полным ходом. Люди не просто приходят, но и охотно делают свой выбор. Также Шестаков отметил, что Приморский парк в Мариуполе активно восстанавливают. Территорию реконструируют и облагораживают.

Если сравнить с тем, что здесь было раньше и что сейчас, — это небо и земля. <…> Восстановление города идет полным ходом. В этом принимает участие делегация Московской области, которая шефствует над новыми территориями, в том числе Мариуполем и Новоазовском. Антон Шестаков

В самом парке, расположенном на берегу моря, уже установили спортивные и игровые площадки. Появились новые лавочки. Рабочие облагородили тротуары.