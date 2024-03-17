17 марта 2024, 20:01
РКН заявил о нулевом влиянии DDos-атак на ход выборов президента
РКН: DDos-атаки не помешали ходу выборов президента в России
DDos-атаки не оказали влияния на ход президентских выборов, заявили в Роскомнадзоре. Также в РКН отметили, что заблокировали более тысячи ресурсов, на которых публиковали призывы к срыву голосования, сообщило РИА «Новости».
По данным председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, только за последние сутки на сайт ЦИК совершили более 12 тысяч опасных воздействий, в том числе четыре DDos-атаки общей продолжительностью 16 минут.
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Все атаки заблокировали, подчеркнула она. Для этого задействовали внутренние средства защиты ЦИК, Ростелекома и РКН.
Помимо этого, продолжила Памфилова, с начала голосования специалисты заблокировали около 280 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, из них 215 тысяч было непосредственно на портал голосования и почти 65 тысяч — на портал наблюдения за ДЭГ.
«Справились сейчас, справимся и в дальнейшем», — заключила глава ЦИК.
Роскомнадзор
ЦИК РФ
Выборы президента — 2024
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