Выборы 17 марта 2024, 20:01 РКН заявил о нулевом влиянии DDos-атак на ход выборов президента РКН: DDos-атаки не помешали ходу выборов президента в России РИА «Новости»

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DDos-атаки не оказали влияния на ход президентских выборов, заявили в Роскомнадзоре. Также в РКН отметили, что заблокировали более тысячи ресурсов, на которых публиковали призывы к срыву голосования, сообщило РИА «Новости».

По данным председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, только за последние сутки на сайт ЦИК совершили более 12 тысяч опасных воздействий, в том числе четыре DDos-атаки общей продолжительностью 16 минут.

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Все атаки заблокировали, подчеркнула она. Для этого задействовали внутренние средства защиты ЦИК, Ростелекома и РКН.

Помимо этого, продолжила Памфилова, с начала голосования специалисты заблокировали около 280 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, из них 215 тысяч было непосредственно на портал голосования и почти 65 тысяч — на портал наблюдения за ДЭГ.

«Справились сейчас, справимся и в дальнейшем», — заключила глава ЦИК.