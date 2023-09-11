Выборы 11 сентября 2023, 13:40 Раздачу «Миллиона призов» завершили в Москве Более 2,3 миллиона москвичей выиграли призовые баллы программы «Миллион призов» Сайт мэра и правительства Москвы

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Баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» получили 2,3 миллиона жителей Москвы. Об этом рассказали на сайте акции.

Ежедневно с 9 по 11 сентября случайным образом при помощи специальной программы организаторы определяли коды участников, победивших в розыгрыше. Они получили одну, три или пять тысяч призовых баллов.

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«Розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 программы „Миллион призов“ завершены, и мы поздравляем 2,3 миллиона победителей!» — заявили на сайте.

Каждый призовой балл акции равен рублю, а потратить их можно в организациях-партнерах акции — в кафе, магазинах, музеях, театрах, а также в благотворительных центрах.

Победителей акции выбирали среди москвичей, принявших участие в онлайн-голосовании, или тех, кто отдал свой голос через терминал на избирательном участке. Столичные избиратели, которые впервые приняли участие в электронном голосовании, гарантированно получили тысячу баллов.

Ранее московским родителям, участвующим в акции, дали несколько выгодных советов, как потратить призовые баллы.