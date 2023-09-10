Москва 10 сентября 2023, 08:27 Московским родителям рассказали, как выгодно потратить баллы «Миллиона призов» Родителям с детьми из Москвы рассказали, куда потратить баллы «Миллиона призов» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал третий день выборов мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Участники онлайн-голосования смогут выиграть баллы в акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» и выгодно потратить их на одежду, обувь, а также другие полезные товары для своих детей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря призовым баллам москвичи с детьми смогут сэкономить семейный бюджет. У победителей будет возможность обменять выигрыш на детские вещи, школьную канцелярию, игрушки или билеты в театр.

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Одну, три или пять тысяч призовых баллов разыграют среди горожан, принявших участие в онлайн-голосовании или тех, кто отдаст свой голос через терминал на избирательном участке. Кроме того, избиратели, которые впервые примут участие в электронном голосовании, гарантировано получат тысячу баллов. Каждый балл равен одному рублю. Подробнее ознакомиться с информацией об акции и ее правилах можно на сайте #ВыбираемВместе2023.

Единый день голосования в столице проходит с 8 по 10 сентября. Москвичи выберут мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Ранее москвичам назвали дату второго розыгрыша программы «Миллион призов». Победителей выберут рандомным методом утром 10 сентября.