Выборы 21 марта 2024, 09:40 Работу двух избиркомов в Санкт-Петербурге проверят из-за подозрений на вбросы Горизбирком Санкт-Петербурга проверит работу ТИК № 1 и УИК № 5 РИА «Новости»

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Информацию о возможных нарушениях в работе территориальной избирательной комиссии № 1 и участковой избирательной комиссии № 5 проверят. Об этом объявила Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

«Инициировано проведение проверки информации, содержащейся в публикациях СМИ, в части организации работы УИК № 5 и ТИК № 1», — сообщила пресс-служба.

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Горизбирком запросил у председателей комиссий информацию об организации голосования и подведении его итогов.

В общей сложности в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта работали 64 территориальные и 1947 постоянных избирательных участковых комиссий, за голосованием наблюдали 4563 представителя кандидатов в президенты и 1959 общественных наблюдателей. Средствами видеонаблюдения обеспечили 1831 избирательный участок. За Владимира Путина в городе проголосовали 81,65% избирателей. Второе место занял Владислав Даванков, набравший 6,99% голосов.

На возможные нарушения на УИК № 5 указало региональное отделение КПРФ. Активисты сравнили фото урны для голосования до и после закрытия комиссии на ночь. «Фонтанка» показала видео, на котором предполагаемые члены комиссии ползали вокруг урны.