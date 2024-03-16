Выборы 16 марта 2024, 13:21 Фейк: в Санкт-Петербурге ночью подбросили бюллетени в урну для голосования Информация о вбросах на УИК № 5 в Санкт-Петербурге не подтвердилась РИА «Новости»

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Региональное отделение КПРФ в Санкт-Петербурге сообщило о возможном вбросе бюллетеней на избирательном участке. Активисты судили об этом по фото урны для голосования до и после закрытия комиссии на ночь. Информация о нарушении оказалась недостоверной.

Фейк

Отделение партии КПРФ опубликовало в сообществе «КПРФ Ленинград» в соцсети «ВКонтакте» сообщение с фотографиями из УИК № 5, якобы сделанными членом комиссии вечером 15 марта при закрытии участка и утром 16 марта в момент открытия. Авторы утверждали, что, по их ощущениям, положение бюллетеней в ящике для голосования изменилось и, возможно, их стало больше. Пост оперативно удалили.

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Правда

Нет никаких доказательств каких-либо манипуляций с бюллетенями. Снимки сделали с разных точек, но даже минимальное изменение ракурса способно вводить стороннего наблюдателя в заблуждение. Невозможно определить, увеличилось количество бюллетеней или уменьшилось.

Кроме того, на урне для голосования нет пломб, а по кадрам нельзя оценить время проведения съемки. Возможно, в интернет попали тестовые фото при подготовке к выборам еще до старта голосования.

Невозможно уточнить УИК, в которой сделали фото. На снимке отсутствовали любые элементы для идентификации локации.

Таким образом, информация о том, что региональное отделение партии КПРФ зафиксировало возможный вброс бюллетеней в УИК № 5 на основании того, что бюллетени в урне изменили свое местоположение за ночь, недостоверна. По фотографиям невозможно определить адрес и время съемки, на урне отсутствовали пломбы, а сам пост ударили спустя время после публикации. Информация о нарушении недостоверная.

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