18 марта 2024, 00:19
«Кромсают противника». Путин заявил об инициативе российской армии в зоне СВО
Путин заявил, что ВС России «кромсают» противника на некоторых участках СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива в зоне специальной военной операции на Украине принадлежит российским военным, которые продвигаются каждый день.
«На некоторых участках наши парни кромсают противника», — заявил российский лидер.
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Российский лидер высказался о попытках украинской армии атаковать территорию России за последние несколько недель, отметив, что ВСУ понесли «очень большие» потери.
Кроме того, Путин в числе задач на новом сроке назвал решение вопросов спецоперации и укрепление обороноспособности страны.
Владимир Путин
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