Выборы 17 марта 2024, 22:02 Абсолютный лидер. Путину уже доложили о первых результатах президентских выборов Песков: Путину доложили о первых результатах на выборах президента России РИА «Новости»

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Владимиру Путину уже доложили о первых результатов на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Ну, а как вы думаете. Утаили что ли», — заявил он журналистам.

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Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата — представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» и Владимир Путин в качестве самовыдвиженца.

Путин по итогам обработки 41,11% протоколов набрал 87,49% голосов. Его соперники Слуцкий, Даванков и Харитонов по 3,08%, 3,99% и 4,03% соответственно, сообщили на сайте Центризбиркома РФ.

Ранее МВД России сообщило о возбуждении 61 уголовного дела по нарушениям, связанным с выборами, причем 23 из них — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.