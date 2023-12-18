Важное 18 декабря 2023, 16:46 Путин приехал в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах Президент Путин приехал в ЦИК для регистрации на предстоящих выборах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прибыл в Центральную избирательную комиссию для подачи документов и регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства. Видео с кадрами визита российского лидера в ЦИК опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

Журналист подчеркнул, что Путин стал первым, что подал на рассмотрение комиссии документы для выдвижения в качестве кандидата на должность президента России.

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Президент предоставил членам ЦИК паспорт и подписал все необходимые документы. Так как глава государства принял решение пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, то ему необходимо собрать 300 тысяч подписей.

В минувшую субботу инициативная группа под руководством главы исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова единогласно поддержала выдвижение президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах 2024 года. Также глава государства получил поддержку партии «Единая Россия».

Прием документов от самовыдвиженцев продолжится до 18:00 27 декабря. В этот срок они должны подать ходатайства о регистрации групп избирателей, а также собранные подписи в свою поддержку.

Желающим стать кандидатами на президентских выборах от партий срок увеличили до 1 января. Окончательное решение о допуске или отказе Центризбирком огласит не позднее 10 дней после приема документов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта включительно. Досрочное голосование начнется с 25 февраля и продлится до 14 марта.