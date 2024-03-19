Власть 19 марта 2024, 13:38 Лидер Ирана поздравил Путина с переизбранием и обсудил с ним сотрудничество Кремль: президент Ирана Раиси поздравил Путина с переизбранием РИА «Новости»

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Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием и обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Эбрахим Раиси тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, выразив уверенность, что российско-иранские дружественные отношения продолжат и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран», — говорится в заявлении.

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Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей и реализацию крупных совместных инвестпроектов, а также затронули некоторые вопросы международной повестки. Путин и Раиси выразили обеспокоенность обстановкой в зоне палестино-израильского конфликта, в частности ростом числа жертв среди мирных жителей и ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа. Россия и Иран также договорились координировать действия на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.

Путин передал добрые пожелания Верховному руководителю Ирана Сейеду Али Хаменеи и поздравил иранцев с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан и весеннего праздника Ноуруз.

Накануне, 18 марта, президент России получил поздравления с переизбранием от лидеров разных стран, в том числе шести государств СНГ.