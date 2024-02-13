Выборы 13 февраля 2024, 12:48 Путин отказался от участия в предвыборных дебатах в прямом эфире ЦИК: Путин отказался от бесплатного эфира на федеральных телеканалах для дебатов РИА «Новости»

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Кандидат на пост президента России Владимир Путин воспользовался своим правом и отказался от бесплатного эфира на федеральных телеканалах и радиостанциях, предусмотренных для проведения дебатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.

Она подчеркнула, что соответствующее заявление поступило на рассмотрение комиссии.

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«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента России Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания», — заявила Бударина.

Первые дебаты кандидатов на пост президента России пройдут 26 февраля на телеканале «Россия 1».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце января предупреждал, что Владимир Путин не станет принимать участие в предвыборных дебатах.

Всего в предстоящих выборах примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Вячеслав Даванков («Новые люди»).

Голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.