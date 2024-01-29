Важное 29 января 2024, 14:25 Участие Путина в предвыборных дебатах прокомментировали в Кремле Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кандидат в президенты Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал он.

Реклама

Песков также не ответил на вопрос о том, получил ли Путин удостоверение кандидата. По его словам, об этом должны говорить представители избирательного штаба.

Сами теледебаты запланировали на 16 февраля. На высший государственный пост претендуют 11 кандидатов.

В понедельник, 29 января, члены Центризбирком в ходе заседания зарегистрировали Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года.

Также в ЦИК зарегистрировали 198 его доверенных лиц, в числе которых оказались Олег Газманов, Диана Гурцкая, Сергей Гармаш.