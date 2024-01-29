29 января 2024, 14:25
Участие Путина в предвыборных дебатах прокомментировали в Кремле
Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
Кандидат в президенты Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал он.
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Песков также не ответил на вопрос о том, получил ли Путин удостоверение кандидата. По его словам, об этом должны говорить представители избирательного штаба.
Сами теледебаты запланировали на 16 февраля. На высший государственный пост претендуют 11 кандидатов.
В понедельник, 29 января, члены Центризбирком в ходе заседания зарегистрировали Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года.
Также в ЦИК зарегистрировали 198 его доверенных лиц, в числе которых оказались Олег Газманов, Диана Гурцкая, Сергей Гармаш.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Выборы президента — 2024
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