15 марта 2024, 11:37
Прозрачность выборов президента важна — наблюдатель из Уругвая
Наблюдатель из Уругвая заявил, что на президентских выборах важна прозрачность
Жители Луганской Народной Республики впервые участвуют в выборах президента. За проведением голосования следят наблюдатели из разных стран, в том числе из Уругвая.
«Я представляю Уругвай и национальную комиссию от всей Латинской Америки. Такое событие, как выборы президента, важно не только для России, но и для всех наблюдателей и организаций, которые следят за избирательными процессами. Прозрачность выборов важна», — поделился собеседник.
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По его словам, наблюдатели отметили, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проводится чисто. Представитель Уругвая пообещал, что будет наблюдать за прозрачностью голосования в течение трех дней.
Ранее Мособлизбирком сообщил о прибытии на один из избирательных участков Звенигорода наблюдательной миссии из СНГ. Ее возглавил замгенсека СНГ Ильхам Нематов.
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Выборы президента — 2024
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