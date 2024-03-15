Выборы 15 марта 2024, 11:37 Прозрачность выборов президента важна — наблюдатель из Уругвая Наблюдатель из Уругвая заявил, что на президентских выборах важна прозрачность РИА «Новости»

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Жители Луганской Народной Республики впервые участвуют в выборах президента. За проведением голосования следят наблюдатели из разных стран, в том числе из Уругвая.

«Я представляю Уругвай и национальную комиссию от всей Латинской Америки. Такое событие, как выборы президента, важно не только для России, но и для всех наблюдателей и организаций, которые следят за избирательными процессами. Прозрачность выборов важна», — поделился собеседник.

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По его словам, наблюдатели отметили, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проводится чисто. Представитель Уругвая пообещал, что будет наблюдать за прозрачностью голосования в течение трех дней.

Ранее Мособлизбирком сообщил о прибытии на один из избирательных участков Звенигорода наблюдательной миссии из СНГ. Ее возглавил замгенсека СНГ Ильхам Нематов.