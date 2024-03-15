Важное 15 марта 2024, 08:27 Наблюдатели от СНГ прибыли на избирательный участок в Звенигороде

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Утром 15 марта к открытию избирательного участка в спортивном комплексе «Звезда» в Звенигороде прибыли наблюдатели от СНГ. Об этом в сообщил Мособлизбирком.

Возглавил миссию наблюдателей заместитель генерального секретаря СНГ Ильхам Нематов. Руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ стал Евгений Козяк.

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Ожидается, что наблюдатели посетят не менее трех избирательных участков в Одинцовском городском округе.

Участки для голосования на выборах президента открылись в 08:00 в Московской области. Россияне смогут проголосовать на 3928 участках. В Москве заработали более 2,2 тысячи избирательных участков, включая те, что работают в СИЗО и медицинских учреждениях.