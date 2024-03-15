Выборы 15 марта 2024, 20:20 Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил ход голосования в Реутове Телеканал «360»

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На избирательных участках в Реутове царит доброжелательная атмосфера. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В первый день голосования, 15 марта, он посетил несколько избирательных участков в Реутове. Брынцалов отметил, что на местах царит доброжелательная атмосфера. Также он указал на активность жителей наукограда.

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«В Реутове всегда доброжелательная атмосфера царит на всех участках. Отмечу, что и в целом по Московской области все проходит относительно спокойно», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Брынцалов напомнил о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По его словам, жителям Подмосковья предоставили все возможности для участия в выборах президента.

«Все возможности даны: проголосовать до работы, после работы, пенсионеры выбирают себе удобное время», — добавил Брынцалов.

Качество работы Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове оценил депутат Госдумы Александр Коган. Он отметил, что ДЭГ в Московской области проходит со 100% анонимностью.