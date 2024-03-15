15 марта 2024, 20:04
Работу дистанционного голосования оценили в Подмосковье
Депутат Коган: голосование ДЭГ в Подмосковье проходит со 100% анонимностью
Дистанционное электронное голосование в Подмосковье проходит со 100% анонимностью. Об этом заявил депутат Государственной думы Александр Коган, оценивая работу Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове.
«Анонимность — 100%. Мы абсолютно уверены в том, что здесь соблюдаются все принципы тайного голосования», — сказал он.
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Депутат указал, что в Московской области значительно повысили уровень доверия к цифровизации благодаря созданному по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева сайту «Добродел». Поэтому в регионе зафиксировали очень большое количество желающих проголосовать в режиме онлайн.
Также Коган отметил, что в Подмосковье каждый наблюдатель может в интернете посмотреть, как организован процесс электронного голосования. Для этого ему присвоили специальный код, который позволяет отслеживать ход голосования.
Организацию ДЭГ положительно оценил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
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