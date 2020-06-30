Источник в фонде «Общественное мнение» обнародовал обновленные данные экзитпола. За поправки высказались 78,2% россиян.

Не поддержали изменения в основном законе страны 21,2%, еще 26,6% отказались отвечать. Большинство же — 78,2% — согласились с поправками к Конституции. Таковы данные на 29 июня.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова ответила на вопросы от россиян, почему данные результатов экзитполов публикуют до окончания голосования. Она заявила, что эта информация не нарушает закон.

Явка на онлайн-голосовании по Конституции перевалила за 90% — отдали свои голоса уже более миллиона жителей Москвы и Нижнего Новгорода.

Всего же в России приняли участие в голосовании 49,6 миллиона граждан — это 45,7% от числа избирателей, зарегистрированных на территории России.

Избирательный процесс продлится до 1 июля включительно. Последний день голосования будет выходным.