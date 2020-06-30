Явка на онлайн-голосовании по Конституции достигла 90%

90% зарегистрировавшихся на электронное голосование по Конституции уже сделали свой выбор онлайн. Такие данные опубликовал штаб по наблюдению за голосованием за 11 часов до окончания электронной процедуры.

К утру вторника в электронном голосовании по Конституции приняли участие свыше 1,071 миллиона человек, это 90% явки, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Проголосовать онлайн могут жители с постоянной пропиской двух регионов России — Москвы и Нижегородской области. Для этого до 21 июня нужно было подать заявку через портал госуслуг, такие заявления оформили 1 190 726 человек.

Электронное голосование началось в 10:00 25 июня и продлится до 20:00 30 июня. 1 июля, в основной день, проголосовать онлайн будет нельзя.

На голосование вынесены 206 поправок к основному закону страны. Проголосовать можно только либо за весь пакет, либо против всех поправок.

Депутаты Госдумы поправки уже приняли, а Конституционный суд признал законными. Они вступят в силу в случае одобрения россиянами на общем голосовании.