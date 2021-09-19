Политолог Добромелов: реакция Запада на выборы в Госдуму не имеет значения

Недовольство Европарламента из-за квот на количество наблюдателей на выборах в Госдуму следует рассматривать в геополитическом контексте, учитывая уровень противостояния и безосновательных санкций, которые вводились против России. Об этом в эфире «360» заявил руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов.

Признание или непризнание выборов в Госдуму за рубежом не имеет принципиального значения для российского избирательного процесса, отметил политолог.

«Зачастую те шаги, которые Запад привык за 1990-е годы, за начало 2000-х считать нормальными в отношении вмешательства в российский политический процесс, сами для себя они считают неприемлемыми даже десятую долю того вмешательства или какого-то влияния, которое Россия может оказывать на зарубежные выборы. И, конечно, наличие или отсутствие зарубежных наблюдателей на легитимность и прозрачность российских процедур никак не влияет», — объяснил Добромелов.

Эксперт обратил внимание, что более высокая вовлеченность в выборы в последние годы наблюдается не только среди молодежи, но и среди людей старшего поколения.

«При этом мы видим, что те люди, которые являлись абсентеистами, то есть те, кто не ходил на избирательные участки, когда им было 35-45 лет, становясь более пожилыми, уже приходят на избирательные участки. Просто смещается когорта, это нормально, что человек меняется и начинает в большей степени выражать свой интерес к политическим процессам», — сказал он.

Люди приходят на выборы, если понимают, что в парламенте есть люди, от решений которых зависит их жизнь, отметил Добромелов.

В воскресенье проходит третий и заключительный день голосования на парламентских выборах. В Подмосковье по состоянию на 12:00 явка превысила 32%, проголосовали более 1,919 миллиона граждан. Избирательные участки будут работать до 20:00.